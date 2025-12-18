Rückkehr an Genfer Uhrenmesse

Im Jahr 2026 plant Audemars Piguet laut Resta eine «gute Serie von neuen Lancierungen, Innovationen und Investitionen». Dabei kehrt die Marke im April nach dem Ausstieg 2019 an die Genfer Uhrenmesse «Watches and Wonders» zurück. «Für die Industrie als Ganze wird 2026 noch nicht das Jahr des Turnarounds. Aber es gibt inzwischen einige Anzeichen der Erholung», gibt sich Resta zuversichtlich.