Das Geschäft von Audemars Piguet im New World Tower wird über eine exklusive VIP-Lounge für Top-Kunden verfügen, hiess es weiter. Der Mietvertrag läuft über drei Jahre mit einer Option auf zwei weitere Jahre. Der Abschluss bringt auch New World Entlastung. Der Immobilienentwickler kämpft mit Schulden von rund 11 Milliarden Dollar. Ein Teil davon wird bereits im nächsten Jahr fällig. Das Unternehmen wird von der Milliardärsfamilie Cheng kontrolliert. Es sucht nach Wegen, seine Liquidität zu sichern. Geprüft werden unter anderem verlängerte Kreditlaufzeiten und eine mögliche Kapitalspritze durch den Hauptaktionär.