Das Geschäft befindet sich in einem erstklassigen Gebäude des Immobilienkonzerns New World Development. Audemars Piguet setzt damit auf die robuste Nachfrage der wachsenden Zahl wohlhabender Einwohner der Stadt.
Die Marke wird im New World Tower im Finanzdistrikt Central eine Fläche von 13'000 Quadratfuss beziehen. Die Monatsmiete beträgt mehr als zwei Millionen Hongkong-Dollar (254'830 US-Dollar). Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie wollten ungenannt bleiben, da die Gespräche vertraulich sind. Audemars Piguet löst Emperor Watch & Jewellery ab. Deren Mietvertrag läuft im kommenden Februar aus.
Audemars Piguet übernimmt zudem ein weiteres Lokal mit rund 7000 Quadratfuss im nahegelegenen Henley Building. Dieses Gebäude gehört einer anderen Hongkonger Unternehmerfamilie. Die Miete liegt bei rund einer Million Hongkong-Dollar pro Monat, sagten die Informanten. Diese Fläche wird zu einem Erlebnisort umgestaltet. Dort sollen die Tradition der Marke sowie seltene Kollektionen präsentiert werden. Das Konzept trägt den Namen «AP Lab». Nach Tokio und Genf gehört Hongkong weltweit zu den wenigen Standorten mit einem solchen Angebot.
New World reagierte nicht auf eine Anfrage für eine Stellungnahme. Die Tung Hing Yip Investment Co. vertritt den Eigentümer des Henley Building und lehnte eine Stellungnahme zu Marktspekulationen ab. Audemars Piguet teilte mit, man könne keinen Kommentar abgeben.
Die Expansion des Uhrenherstellers erfolgt vor dem Hintergrund eines robusten Luxusmarkts in Hongkong – trotz der allgemeinen Konjunkturabkühlung in China. Getragen wird die Nachfrage von der hohen Dichte an wohlhabenden Einwohnern. Zudem ziehen wohlhabende Festlandchinesen und zurückkehrende westliche Expats nach Hongkong. Globale Marken konkurrieren um Flächen in den renommiertesten Einkaufsvierteln der Stadt. Die Mieten liegen weiterhin deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie. Das treibt die Erholung am Markt für Gewerbeimmobilien an.
Audemars Piguet wurde 1875 gegründet. Das Unternehmen ist einer der wenigen grossen Luxusuhrenhersteller, der sich noch im Besitz der Nachkommen der Gründerfamilien befindet. Anders als börsenkotierte Konkurrenten wie die Swatch Group AG oder die Cie Financière Richemont SA setzt das Unternehmen auf eine begrenzte Produktion und bewusste Verknappung. Das hat das Modell «Royal Oak» zu einem der begehrtesten Luxusgüter weltweit gemacht.
Der Umsatz mit Schmuck, Uhren und wertvollen Geschenken stieg in den ersten acht Monaten in Hongkong um 23 Prozent. Damit übertraf das Segment das Gesamtwachstum des Detailhandels von 9 Prozent deutlich, wie die jüngsten Regierungsdaten zeigen. Das Plus in dieser Kategorie lag selbst in den Sommermonaten bei über 10 Prozent. Im gleichen Zeitraum verzeichnete Festlandchina zweistellige Rückgänge. Wohlhabende Konsumenten hielten sich dort mit Ausgaben zurück. Ein Grund dafür sind Pekings verstärkte Bemühungen, Steuern auf Auslandsvermögen einzutreiben.
Das Geschäft von Audemars Piguet im New World Tower wird über eine exklusive VIP-Lounge für Top-Kunden verfügen, hiess es weiter. Der Mietvertrag läuft über drei Jahre mit einer Option auf zwei weitere Jahre. Der Abschluss bringt auch New World Entlastung. Der Immobilienentwickler kämpft mit Schulden von rund 11 Milliarden Dollar. Ein Teil davon wird bereits im nächsten Jahr fällig. Das Unternehmen wird von der Milliardärsfamilie Cheng kontrolliert. Es sucht nach Wegen, seine Liquidität zu sichern. Geprüft werden unter anderem verlängerte Kreditlaufzeiten und eine mögliche Kapitalspritze durch den Hauptaktionär.
Die Aktien von New World stiegen am Mittwoch im Handel in Hongkong um bis zu 3,2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Titel 31 Prozent verloren, da das klamme Unternehmen mit fällig werdenden Schulden kämpft.
Audemars Piguet folgt einer Reihe grosser Weltmarken, die ihre Präsenz in Hongkong ausgebaut haben. Louis Vuitton aus dem Konzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE eröffnet bis Ende dieses Jahres einen 40'000 Quadratfuss grossen Flagshipstore im Einkaufszentrum K11 Musea von New World. Die beliebte US-Freizeitmodemarke Alo feierte in diesem Jahr im selben Einkaufszentrum ihr Debüt. Auch das französische Label Lacoste SA eröffnete in diesem Jahr im bekannten Pedder Building sein grösstes Geschäft in der Stadt.
(Bloomberg/cash)