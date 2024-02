Der Premiumhersteller arbeitet nach Informationen der «Automobilwoche» gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern an der Planung. Einzelheiten würden voraussichtlich im Frühjahr bekanntgegeben, heisst es in einem Vorabbericht der am Montag erscheinenden Fachzeitschrift unter Berufung auf Audi. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Autohersteller müsse seine Produktionskapazitäten in Europa reduzieren. Konsequenzen soll das insbesondere für das Brüsseler Werk von Audi haben, wie die «Automobilwoche» aus Unternehmenskreisen erfuhr.