Der Chef der kriselnden VW-Tochter Audi, Gernot Döllner, will einem Zeitungsbericht zufolge die Personalkosten pro Jahr um eine Milliarde Euro senken. Zudem sollten die Materialkosten bis 2030 um bis zu acht Milliarden Euro gedrückt werden, berichtete das «Handelsblatt» (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise. Döllner will mit dem harten Sparkurs Audi wieder profitabler machen, die Marke soll schlanker und effizienter werden. Details nannte Döllner bislang nicht. Zuletzt lag die Gewinnmarge deutlich unter fünf Prozent. Bis Ende des Jahrzehnts solle Audi wieder zweistellige Margen erreichen, heisst es in dem Bericht. Das mittelfristige Margenziel von bis zu 14 Prozent jedoch gelte Insider zufolge intern als nicht mehr realistisch.