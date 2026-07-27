Der Ingolstädter Autobauer Audi kappt nach dem schwächsten ersten Halbjahr seit 2021 seine Prognose. Für das Gesamtjahr sagte die Volkswagen-Tochter am Montag nur ‌noch ⁠Erlöse von 58 bis 63 Milliarden Euro voraus, das sind fünf Milliarden Euro ⁠weniger als noch im April prognostiziert. Auch die Rendite dürfte mit fünf bis sieben Prozent um einen ‌Prozentpunkt niedriger ausfallen als bislang angenommen. Derzeit ist Audi ‌von dieser Rendite aber noch weit entfernt: ​Im ersten Halbjahr lag sie lediglich bei 3,8 Prozent.