Die Audi-Mutter Volkswagen hat ihre Händler in den USA ebenfalls vorgewarnt und Zusatzkosten angekündigt, wie das «Wall Street Journal» vergangene Woche berichtete. Die Auslieferung von Fahrzeugen per Zug aus Mexiko und aus den Häfen habe VW vorübergehend gestoppt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung an die Händler. Bis Mitte April solle Klarheit über die Preisgestaltung herrschen. Seit dem 3. April gelten für Autoimporte in den USA Zölle von 25 Prozent zusätzlich zu den bisherigen Abgaben von 2,5 Prozent. Ab Mai sind auch 150 Kategorien von Autoteilen von dem Aufschlag erfasst.