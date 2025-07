Doch auch in den USA laufen die Geschäfte schlechter. Hier ging der Absatz um neun Prozent auf 98'712 Fahrzeuge zurück. Audi begründete das mit dem «herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld» und den Modellwechseln bei einer Reihe von Fahrzeugen, die sich erst nach und nach in einem höheren Absatz niederschlagen. Seit April werden für Importautos in den USA Einfuhrzölle von 27,5 Prozent fällig. Audi verfügt derzeit nicht über eine eigene Produktion in den USA.