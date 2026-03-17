Die US-Zölle hätten Audi 1,2 Milliarden Euro oder zwei Prozentpunkte bei der Marge gekostet. Im laufenden Jahr werde der ‌Zolleffekt ähnlich hoch sein, weil die Einfuhrabgabe kaum über die Preise an die Kunden in den USA weiterzugeben sei, erklärte der Finanzchef. Audi wird von dem auf 15 Prozent erhöhten ​US-Zoll hart getroffen, weil der Autobauer keine eigene Produktion in den ​USA hat. Schon länger wird im VW-Konzern diskutiert, ​ein Audi-Werk in den Vereinigten Staaten zu bauen. Audi-Chef Döllner sagte, eine Entscheidung solle jetzt in diesem Jahr ‌fallen. VW-Konzernchef Oliver Blume sagte kürzlich, Bedingung dafür sei im Gegenzug aber eine Erleichterung bei den Zöllen seitens der US-Regierung.