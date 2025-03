Die Beschäftigungssicherung bei Audi wurde im Gegenzug bis Ende 2033 verlängert. Ein Zukunftsfonds mit einem Volumen von 250 Millionen Euro wird eingerichtet, mit dem neue Technologien und die Weiterbildung in Ingolstadt und Neckarsulm unterstützt werden sollen. Die beiden deutschen Werke sollen zusätzliche Modelle bekommen. So soll nach Unternehmensangaben in Ingolstadt der Q3 im Verbund mit dem Werk im ungarischen Györ gefertigt werden, dazu kommt ein weiteres Elektromodell im Einstiegssegment. Für Neckarsulm werde ein weiteres Modell geprüft. Zur Absicherung werde ein Standortsfonds mit einem Volumen von 250 Millionen Euro gebildet. Auch verzichtet Audi darauf, Geschäftsbereiche auszulagern. In Medienberichten war zeitweise davon die Rede, dass etwa die Kantine oder die Instandhaltung ausgegliedert werden sollten.