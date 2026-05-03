Um im US-Markt wettbewerbsfähiger zu werden, bringt Audi noch in diesem Jahr den Q9 auf den Markt. Das ist der grösste SUV der Marke, der Kunden von Modellen wie dem Mercedes GLS und dem Cadillac Escalade abwerben soll. Zudem wird der etwas kleinere Q7 überarbeitet und künftig eine neue Fahrzeugplattform genutzt, die Volkswagen gemeinsam mit Rivian entwickelt. Das erste Audi-Modell darauf wird jedoch frühestens 2028 erwartet.