Der Personaldienstleister hat am Morgen seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und verzeichnet nach sechs Quartalen erstmals wieder ein deutliches Wachstum. Damit schnitt das Schweizer Unternehmen auch besser ab als der Hauptkonkurrent. Die niederländische Randstad wies vor zwei Wochen für das dritte Quartal ein negatives organisches Wachstum von gut 1 Prozent aus. Adecco kommt somit der Marktführerschaft wieder näher.