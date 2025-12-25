«Wir haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber unsere Bevölkerung ist ⁠nicht überdurchschnittlich gesund», sagte Frei. Franzosen gingen statistisch gesehen seltener zum Arzt. «Es kann zudem ​nicht so sein, dass bei ‌uns jeder in einer - naturgemäss - ‍eher laienhaften Betrachtung selbst entscheidet, zu welchem Facharzt ​er geht.» Ein Primärarzt, in der Regel der Hausarzt, müsse diese Entscheidung übernehmen.