Bis dahin geht die «Schatzsuche» weiter. Nach welchen Firmen Buffett sucht, machte er in einem Investorenbrief im Februar klar. «Vor fast sechs Jahren begann Berkshire mit dem Kauf von Anteilen an fünf japanischen Unternehmen, die sehr erfolgreich in ähnlicher Weise wie Berkshire selbst tätig sind.» Es handelt sich dabei um die Firmen Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni und Sumitomo. Diese Mischkonzerne sind wie Berkshire in zahlreichen Branchen unterwegs.