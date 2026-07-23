Nach mehreren Jahren steigender Finanzierungskosten mehren sich zudem die Anzeichen einer Stabilisierung im Immobilienbereich, so Bantleon. Der Sektor gehöre weiterhin zu den günstigeren Bereichen des europäischen Aktienmarktes und biete im Fall einer fortgesetzten Normalisierung des Finanzierungsumfelds überdurchschnittliches Erholungspotenzial. Da bei den langfristigen Renditen mittelfristig jedoch weiterhin eher von einem moderaten Anstieg als von einer deutlichen Entlastung auszugehen sei, bleibe die Positionierung bewusst zurückhaltend.