"Gott sei Dank rettet jemand die Credit Suisse". Das war der erste Gedanke von Joachim Klement, Investmentstratege bei Liberium Capital in London, als er von der Übernahme der zweitgrössten Schweizer Bank durch die UBS hörte. Denn ein unkontrollierter Untergang der Credit Suisse hätte zu einer europäischen Bankenkrise führen können, wie Klement in cash-Video-Interview an Rande des Institutional Money Kongresses in Frankfurt dieser Woche sagte.