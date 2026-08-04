Segro, das europaweit ​über eine Fläche von rund 10,9 Millionen ​Quadratmetern verfügt, hatte zuvor drei Angebote von Prologis abgelehnt. Investoren hatten die Unternehmen ‌jedoch zu weiteren Gesprächen gedrängt, da sie in einer Fusion einen erheblichen Wert sahen. Die nun vereinbarten Konditionen sehen eine Kombination aus Prologis-Aktien ​und ​einer Bar-Option von bis zu ⁠3,5 Milliarden Pfund vor. Beide Konzerne ​sind stark im Geschäft mit ⁠Lagerhallen und bauen zudem ihr Angebot an Rechenzentren aus, um ‌von dem Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) zu profitieren. Zu den Kunden von Prologis zählen unter anderem Amazon, FedEx ‌und UPS.