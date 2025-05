Naive Prognosen nicht schlechter als Expertenprognosen

Gestützt auf statistische Auswertungen sagte Finanzprofessor Erwin Heri an einem Vortrag im Januar: «Der reine Zufall kann alles, was die Finanzmärkte an Performance zu bieten haben, problemlos auch generieren.» Insbesondere das Suchen nach Mustern, die angeblich besonders hohe Renditen bringen, kann in die Irre führen. Ob Januareffekt oder «Sell in May» - laut Heri gibt es sie statistisch gesehen nicht.