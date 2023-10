Die gestiegenen Zinsen gefährden das Überleben vieler Betriebe. «Wir gehen davon aus, dass die Ausfallraten und Umschuldungen von Unternehmen in ganz Europa weiter steigen werden», so die Scope-Prognose. Gründe dafür seien nicht zuletzt ein erhöhtes Refinanzierungs- und Zinsrisiko bei einem zugleich verlangsamten Wirtschaftswachstum. Gefährdet seien beispielsweise Unternehmen, die höhere Kosten nicht ohne weiteres an ihre Kunden weiterreichen könnten. Hinzu kämen Branchen, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befinden, wie etwa der Einzelhandel. Auch für sogenannte Zombie-Unternehmen - die bislang nur durch die ultralockere Geldpolitik, staatliche Unterstützung und gute Konjunktur überleben konnten - könnte es nun knapp werden.