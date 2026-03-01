Deshalb sind CEOs nicht ganz frei in ihren Aktivitäten auf der Plattform: «Was auf Linkedin gepostet wird, ist zwar Privatsache», erklärt Mölleney. «Doch die Kommunikationsabteilungen haben in der Regel ein scharfes Auge darauf, was der CEO auf der Plattform schreibt.»

Freixe hat sich während seiner Zeit bei Nestlé immer wieder auf Linkedin feiern lassen. Dieser Verlockung kann dieser bis heute nicht widerstehen. Eine Intervention von Nestlé bei Linkedin war vergebens, die Posts seien privat, der Betreiber der Plattform könne nichts unternehmen. So sonnt sich der Ex-Boss immer noch im Glanz vergangener Zeiten an der Spitze von Nestlé.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Blick.ch unter dem Titel «Nestlé hat seit Monaten einen zweiten Vollzeit-CEO».