Problembereiche Riesenbilanz und Bankkrise

Anderes hingegen bietet Anlass zur Sorge. Ein Problem ist die riesige Bilanz der Notenbank: Fast 860 Milliarden Franken sind es, hauptsächlich Anleihen und Aktien ausländischer Unternehmen. Das Erbe aus der Zeit, als die Notenbank mit massiven Fremdwährungskäufen eine wirtschaftsschädliche Aufwertung der Landeswährung eindämmte, brockte der SNB in den vergangenen beiden Jahren zum Teil enorme Verluste ein und führte zum Ausfall der Ausschüttung an Bund und Kantone - was politischen Zündstoff birgt. «Eine Zentralbank kann nicht bankrott gehen, weil sie immer Geld drucken kann», sagte Sarah Lein, Professorin an der Universität Basel und ehemalige Ökonomin bei der SNB. «Aber grosse Verluste könnten sich negativ auf die Glaubwürdigkeit der SNB auswirken - das wichtigste Gut für eine Zentralbank.»