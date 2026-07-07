Die Holcim-Aktie habe sich seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als die meisten Wettbewerber, schreibt der Kepler-Chevreux-Experte. Ausschlaggebend seien die starke operative Entwicklung sowie die anhaltende Zuversicht in die Fähigkeit von Holcim, höhere Kosten durch Preisanpassungen auszugleichen, gewesen. Unterstützt worden sei dies durch Preissetzungsmacht, den Einsatz alternativer Brennstoffe und recycelter Materialien sowie KI-Initiativen, so der Analyst.