Die Bank Vontobel sieht die Basler im dritten Quartal sowohl an den bankeigenen Schätzungen als auch an den Markterwartungen vorbeischrammen. Aufgrund einer hohen Vergleichbasis aus dem Vorjahr sei allerdings von Anfang an klar gewesen, dass das dritte Quartal kein einfaches werde, wie sie weiter schreibt. Im Diagnostikgeschäft sieht die Zürcher Bank das Unternehmen nun vor allem im Schlussquartal vor einem entscheidenden Quartal stehen. Sie hält vorerst mit einem Kursziel von 392 Franken an ihrer Kaufempfehlung fest.