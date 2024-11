Die Einigung auf eine Tagesordnung ist die erste Aufgabe der Delegierten vor dem COP29-Treffen am 11. November in Baku. Scheitert dies, könnte das den Beginn der eigentlichen Verhandlungen in Aserbaidschan verzögern. Damit stünde weniger Zeit bereit für die Hauptaufgabe des Gipfels: Die Verabschiedung von möglicherweise hunderten Milliarden Dollar an neuen Mitteln zur Bekämpfung des Klimawandels. Im vergangenen Jahr hatte ein Streit über die Tagesordnung mehr als eine Woche in Anspruch genommen. Grosse Fortschritte wurden danach nicht mehr erzielt.