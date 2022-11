Am Freitagmorgen notieren die Valoren der CS um 0,17 Prozent höher bei 3,557 Franken. Die Bank hat diese Woche eine zweistufige Kapitalerhöhung unter Dach und Fach gebracht, was die Aufregung um die Aktie derzeit wieder etwas zurückgehen lässt. Die grundlegenden Probleme halten aber an.