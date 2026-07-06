​Finanzmanöver: 2,7 Milliarden Euro aus den ⁠Einnahmen des europäischen Emissionshandels fliessen 2027 direkt in den Kernhaushalt, anstatt wie bisher in den Klima- und Transformationsfonds. Der Betrag soll in den Folgejahren steigen. Zudem wird die Tilgung der Corona-Schulden ‌sowie der Schulden des Bundeswehr-Sondervermögens in die ferne Zukunft ab 2033 verschoben. Für 2027 entnimmt Klingbeil zudem 6,8 Milliarden Euro aus der Rücklage. Dieses Finanzpolster, das die Regierung Ende April für 2027 noch unangetastet lassen wollte, schmilzt damit auf knapp vier Milliarden Euro.