Im Jahr 2016 eröffnete Alecta eine Position in der Signature Bank, einer Arbeiterbank, die sich später auf Kryptowährungen konzentrierte. Drei Jahre später kamen die Start-up-freundliche Silicon Valley Bank sowie die First Republic Bank hinzu, die sich auf Private Banking für vermögende Kunden spezialisierte. Nach Angaben von Bloomberg war es Ende 2022 der fünftgrösste Eigentümer von SVB und First Republic und der sechstgrösste Eigentümer von Signature. Alles spitzte sich im März 2023 zu, als die SVB einem Bank Run erlag und zur grössten US-Bank wurde, die seit 2008 in Konkurs ging. Innerhalb weniger Tage wurde Signature von den Aufsichtsbehörden geschlossen und First Republic brach schliesslich im Mai 2023 zusammen.