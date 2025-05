«Es ist noch ein steiler Weg bis zu einer echten Einigung», sagte Jamie Cox von der Harris Financial Group. «Die gute Nachricht ist, dass diese Pause den US-Unternehmen mehr Zeit gibt, sich anzupassen und für Eventualitäten zu planen, falls die Handelsgespräche wieder in die falsche Richtung laufen. Mit etwas Glück ist auch das Steuerpaket über die Ziellinie gebracht und die Anleger müssen sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass der Handel die Steuern entgleisen lässt.»



Anleger, die Trumps Ratschlägen in den sozialen Medien gefolgt sind, haben im vergangenen Monat unter seiner Führung einen der grössten Kursanstiege im S&P 500 erlebt. Nach dem Einbruch bei Trumps Ankündigung von Zöllen am «Tag der Befreiung» stieg der Leitindex im Laufe des Monats an, nachdem er am 9. April gesagt hatte, es sei «eine grossartige Zeit zum Kaufen» - Stunden bevor er einige der härtesten Abgaben seit einem Jahrhundert aussetzte. Dies bekräftigte er am 8. Mai, als er Reportern mitteilte, dass die Wirtschaftsaussichten einen Einstieg in Aktien rechtfertigten.