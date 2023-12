Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, sagte der dpa: «Die Industrie in Deutschland befindet sich in einer kritischen Situation.» Wenn die Weltwirtschaft im nächsten Jahr um 3 Prozent wachse und in Deutschland die Wirtschaftsleistung sinke, verliere die Wirtschaft Weltmarktanteile. «Die Firma Deutschland schrumpft. Und das ist für keine Firma richtig gut.» Trotz des demografischen Wandels und des grundsätzlichen Mangels an Arbeitskräften komme es in einzelnen Branchen und Regionen inzwischen zu Beschäftigungsproblemen. «Manche Unternehmen werden Personal reduzieren müssen, weil sie schlichtweg nicht mehr ausreichend Arbeit haben.»