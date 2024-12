Die Financial Conduct Authority (FCA) untersuche das Verhalten von Credit-Suisse-Mitarbeitern in der rund 100-köpfigen Londoner Research-Einheit zwischen Sommer 2022 und Anfang 2023, wie aus Dokumenten hervorgeht, die die Nachrichtenagentur Reuters einsah. Die in Schieflage geratene Credit Suisse wurde im März 2023 von der Rivalin UBS übernommen.