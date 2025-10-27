Die Aktionäre stimmen am 6. November über das Paket ab. Musk soll dabei Aktienoptionen in zwölf Tranchen als Gegenleistung für eine Reihe von Zielen erhalten, darunter eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar sowie Fortschritte beim autonomen Fahren. Kritiker werfen dem Tesla-Aufsichtsrat seit Jahren eine allzu grosse Nähe zu Musk vor und zweifeln an seiner Unabhängigkeit. Ein Gericht in Delaware hatte erst vor wenigen Monaten ein milliardenschweres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 gekippt und das damit begründet, dass es von Aufsehern ausgehandelt worden sei, die nicht unabhängig genug gewesen seien.