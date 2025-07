Ems-Chemie gefangen im europäischen Konjunkturabschwung

Am Freitag folgt Ems Chemie mit dem Halbjahresergebnis 2025. Laut ZKB dürfte die weltweite Autoproduktion im zweiten Quartal gegenüber dem ersten auf tiefem Niveau stabil geblieben sein und der Absatz könnte in den USA von Vorzugseffekten profitiert haben. Die Folgen von Zöllen, Wirtschaftsentwicklung und eines möglichen Mangels an Magneten aus seltenen Erden seien schwer abzuschätzen, so die Experten.