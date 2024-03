Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im März leicht verringert, wie das Barometer des Finanzdienstleisters S&P Global signalisiert. Im Dienstleistungssektor verlangsamte sich das Expansionstempo. In der Industrie zog es hingegen leicht an - und dies trotz der noch immer straffen geldpolitischen Linie der US-Notenbank Federal Reserve. Diese strebt eine weiche Landung der Wirtschaft an - also eine inflationsdämpfende Abkühlung der Konjunktur ohne grössere Verwerfungen. Sie steuert nach Ansicht von Experten auf eine Zinssenkung gegen Mitte des Jahres zu, wenn die Inflation bis dahin nachhaltig eingedämmt werden kann.