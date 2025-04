«Die Nachfrage im Verarbeitenden Gewerbe blieb in der Tendenz abwärtsgerichtet, auch wenn sich zuletzt eine gewisse Stabilisierung abzeichnet», hiess es in einer Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums. Nach Einschätzung der Experten des Ministeriums ist die Unsicherheit in den Betrieben über die wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingen gesunken. Dem stünden aber «Risiken durch die jüngsten Entscheidungen in der US-Handelspolitik entgegen».