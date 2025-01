Auch die Bank Vontobel hätte sich etwas mehr Dynamik erhofft. Der zuständige Experte führt dies auf die unerwartet verhaltene Entwicklung der Halbleitermärkte in den Bereichen PC, Smartphone und Automobil zurück. Dennoch rechnet er mit einer Wachstumsbeschleunigung in den Jahren 2025 und 2026 und sieht VAT als klaren Marktführer in seinem Kernsegmenten mit zusätzlichem Potenzial in angrenzenden Märkten.