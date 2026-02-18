Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Die Aufträge hatten im Vormonat noch um revidierte 5,4 (alt: 5,3) Prozent angezogen.