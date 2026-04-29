Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Die Aufträge waren zudem im Vormonat um revidierte 1,2 Prozent gesunken. Ursprünglich war ein Rückgang um 1,3 Prozent ermittelt worden.