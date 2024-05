39,5 Prozent der Industriebetriebe berichteten von fehlenden Aufträgen, nach 36,9 Prozent im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner vierteljährlichen Firmenumfrage am Mittwoch mitteilte. Im Dienstleistungssektor stieg der Anteil ebenfalls, wenn auch nur leicht von 32,1 auf 32,4 Prozent. «Der Mangel an Aufträgen hemmt die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Kaum eine Branche bleibt verschont.»