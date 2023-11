Ausserdem hatte der Inflationsdruck in den USA im Oktober spürbar nachgelassen. Die Teuerungsrate sank auf 3,2 von 3,7 Prozent im September. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will die Teuerungsrate auf die Zielmarke von zwei Prozent drücken und hielt nach einer Erhöhungsserie die Zinsen zuletzt auf zwei Sitzungen in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent stabil. Auch aus den am Dienstag veröffentlichten Fed-Protokollen ging hervor, dass man nunmehr in einer Position sei, behutsam vorzugehen. An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung sehr gering eingeschätzt. Eine Lockerung wird von den Händlern bereits für Mai 2024 als wahrscheinlich erachtet und ist für Juni komplett eingepreist.