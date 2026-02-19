Verglichen mit dem ‌Vorjahresmonat lag das Plus sogar bei 7,0 ‌Prozent. Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im ​Dezember auf 8,2 Monate - der höchste Wert seit Beginn der Statistik 2015. Der Wert gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.