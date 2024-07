Auffallend ist, dass Grüne und FDP, die in Berlin Kanzler Scholz eine zu zögerliche Haltung bei Waffenlieferungen vorgeworfen hatten, in den drei ostdeutschen Ländern so gut wie keine Rolle mehr spielen. Auch sie werden vom BSW als «Kriegstreiber» tituliert. Die Grünen liegen in Brandenburg bei sieben, in Sachsen bei fünf bis sieben und in Thüringen bei vier Prozent. Die FDP dürfte mit gemessenen Werten von zwei bis drei Prozent in keinen der drei Landtage mehr einziehen.