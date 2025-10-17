Tatbeweis steht noch aus

Kepler Cheuvreux sah den neuen CEO als «offen und handlungsorientiert». Navratil habe klargemacht, dass Marktanteilsverluste «inakzeptabel» seien und der Konzern schneller werden müsse. Der Personalabbau sei ein Signal des Ernstes. Sein Auftritt sei gelungen, doch müsse er die angedeutete Entschlossenheit nun auch «mit Überzeugung und Konsistenz» umsetzen.