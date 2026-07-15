Oerlikon habe einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum und bei der Margenentwicklung erreicht, schreibt Zirn. Die robusten Auftragseingänge im ersten Quartal dürften sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen, wobei vor allem die Nachfrage aus den Bereichen Luftfahrt, Energie und Werkstoffe stark bleibe. Nach der Fokussierung auf das Surface-Solutions-Geschäft verfüge das Unternehmen zudem über einen besseren Produktemix und eine höhere operative Hebelwirkung, so die Expertin weiter. Damit sollte die Marge auf 19 Prozent ansteigen.