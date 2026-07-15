Oerlikon erhält am Mittwoch Unterstützung seitens der UBS. Die Analystin Leonie Zirn stuft das Rating von «Neutral» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel auf 5,70 von 3,80 Franken. Die Aktien gewinnen daraufhin fast 7 Prozent am Vormittag auf 4,80 Franken.
Mit dieser Einschätzung vergibt die Analystin das höchste Kursziel im Expertenkreis, vor Oddo mit 5,30 Franken. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 4,52 Franken. Die beiden Experten gehören zusammen mit Octavian zu den Optimisten am Markt, während vier Halten-Ratings vorliegen und eine Verkaufsempfehlung.
Oerlikon habe einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum und bei der Margenentwicklung erreicht, schreibt Zirn. Die robusten Auftragseingänge im ersten Quartal dürften sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen, wobei vor allem die Nachfrage aus den Bereichen Luftfahrt, Energie und Werkstoffe stark bleibe. Nach der Fokussierung auf das Surface-Solutions-Geschäft verfüge das Unternehmen zudem über einen besseren Produktemix und eine höhere operative Hebelwirkung, so die Expertin weiter. Damit sollte die Marge auf 19 Prozent ansteigen.
Die Bewertung der Titel erachtet die UBS-Expertin vor diesem Hintergrund als attraktiv. Christian Arnold von Oddo betont ebenso erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der Industriekonzern dürfte von Preiserhöhungen, einer anhaltend starken Nachfrage nach Oberflächenlösungen und einer generellen Erholung der Endmärkte profitieren.
Die Aktien gehören zu den bestperformendsten am Schweizer Markt in diesem Jahr mit einem Kursplus von über 30 Prozent. Beflügelt wurde der Kurs besonders von einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal, während der Umsatz wegen des Einflusses der Wechselkurse um 3,3 Prozent sank. Währungsbereinigt ergab sich jedoch auch hier ein Plus von 5,3 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen.
Das Industrieunternehmen gibt am 6. August die Halbjahreszahlen bekannt.
(cash)