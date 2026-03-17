⁠Kone arbeite mit Beratern an einem Bar- und Aktien-Übernahmeangebot ⁠für die ehemalige Thyssenkrupp-Tochter, die eigentlich in diesem Jahr an die Börse gebracht ‌werden soll, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ‌Montag unter Berufung auf mit der ​Angelegenheit vertraute Personen. Ein formelles Angebot sei in einigen Wochen möglich, wenn Kone die Bücher des Düsseldorfer Unternehmens zu Ende geprüft habe.