Betroffen ist eine von 10.000 Personen, die den Wirkstoff Semaglutid einnimmt, der in den Spritzen Ozempic und Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk enthalten ist, wie die EMA am Freitag mitteilte. Damit handle es sich um eine sehr seltene Nebenwirkung. Dennoch trete die Krankheit etwa doppelt so häufig auf wie bei Menschen, welche das Medikament nicht einnähmen.