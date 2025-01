In der Zeit nach der Pandemie erzielten Zehn-Jahres-Auktionen in vielen Fällen Renditen von unter einem Prozent. Eine 30-jährige Anleiheauktion am Mittwoch dürfte ebenfalls die höchste Rendite seit 2007 erzielen. Die Zehn-Jahres-Rendite ist von weniger als 4,2 Prozent vor einem Monat gestiegen, angesichts von Anzeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und hartnäckiger Inflation nach drei Zinssenkungen der Federal Reserve im vergangenen Jahr sowie des prognostizierten Wachstums des Kreditbedarfs.