Marianne Rapp Ohmann, Inhaberin des Auktionshauses, stellt fest, dass solche Anlagen mit emotionalem Zusatznutzen immer mehr im Trend liegen. Indes mahnt sie zur Vorsicht: «Nicht alle alten Schweizer-Franken-Münzen sind per se teuer. Die allerersten Münzen haben zwar einen gewissen historischen Wert. Weil es von ihnen aber noch relativ viele gibt, werden sie nicht so teuer gehandelt.» Ausserdem sei für den Preis von Sammelstücken ausschlaggebend, dass die Münzen in bester Qualität erhalten sein müssen.