Das Ergebnis vor Steuern sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) um gut ein Drittel auf 349 (Vorjahr: 532) Millionen Euro gesunken, teilte Aurubis am Mittwoch in Hamburg mit. Der Gewinn liegt damit aber am oberen Rand der Prognose, die das Unternehmen im September wegen des Betrugsfalles auf 310 bis 350 Millionen Euro gesenkt hatte. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr legt Aurubis aber erst am 20. Dezember vor, zwei Wochen später als geplant. Die Aufarbeitung des Betrugs bei der Bilanzierung und Prüfung der Abschlüsse brauche mehr Zeit, erklärte das Unternehmen.