Netzbetreiber können zudem «kapazitätslimitierte Gebiete» ausweisen, wenn dort im Vorjahr ‌mehr als fünf Prozent der Erzeugung abgeregelt werden mussten. Werden dort neue Wind- oder grosse Solarparks gebaut, müssen sie für bis ​zu sechs Jahre auf Entschädigungen für einen Teil des abgeregelten Stroms verzichten. Dieser Anteil ist auf 18 bis 20 Prozent der Jahresstrommenge begrenzt. Der Verzicht kann einmalig um bis zu 18 Monate verlängert werden, sofern der Netzbetreiber den verzögerten Ausbau nicht verschuldet hat.