Solarzellen abseits der Wüste

Die meisten kommerziellen Solarkraftwerke in Israel wurden in der südlichen Negev-Wüste oder in abgelegenen Gebieten im Norden gebaut, weit entfernt von den grössten Städten. "Abgesehen von dem Problem, dass der Strom auf dem langen Transportweg ins Landesinnere verloren geht, ist es wichtig, Freiräume zu erhalten. Man kann nicht einfach die gesamte Negev-Wüste mit Solarzellen bedecken", so Eifer.