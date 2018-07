Das CFA Institute, dessen zermürbendes Drei-Stufen-Programm dazu beigetragen hat, mehr als 150.000 Finanzfachleute auszubilden, fügt den Curricula der Level I und II im kommenden Jahr zum ersten Mal Themen zu Kryptowährungen und Blockchain hinzu. Das Material für die Prüfungen 2019 wird im August veröffentlicht, was den Kandidaten eine erste Gelegenheit gibt, empfohlene 300 Stunden an Lernzeit einzuplanen.

CFA fügte die Themen als Teil einer neuen Lektion mit dem Titel Fintech im Investment Management hinzu, nachdem die Teilnehmer aus der Branche ein steigendes Interesse an Umfragen und Fokusgruppen zeigten. Die Finanz- und Kryptowelten sind nach dem Bitcoin-Boom im letzten Jahr zunehmend ineinander verflochten, mit regulierten Futures, die jetzt in Chicago gehandelt werden, Blue-Chip-Firmen wie Goldman Sachs, die sich mit digitalen Assets beschäftigen und Reihen von Wall Streetern, die krypto-bezogene Start-ups unterstützen.

Während digitale Coins 2018 ins Taumeln gerieten und die realen Auswirkungen von Blockchain-Ventures bisher begrenzt sind, sagen einige Beobachter, dass die Technologie letztlich Teile des globalen Finanzsystems verändern könnte.

«Keine vorübergehende Modeerscheinung»

"Wir haben gesehen, dass der Bereich schneller vorankommt als andere Bereiche, und wir halten ihn auch für dauerhafter", sagt Stephen Horan, Geschäftsführer für Allgemeinbildung und Curriculum am CFA Institute in Charlottesville, Virginia. "Das ist keine vorübergehende Modeerscheinung."

Das CFA-Material zu Krypto und Blockchain wird neben anderen Fintech-Themen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und automatisierter Handel erscheinen. Weitere Krypto-Themen, wie etwa der Schnittpunkt von virtuellen Währungen und Wirtschaft, könnten schliesslich in den Lehrplan aufgenommen werden, ergänzt Horan.

"Es wird für uns von Vorteil sein, da es in unserem Anlageuniversum eine enorme Ausweitung und Übernahme von Krypto gegeben hat", sagt Kayden Lee, 27, Student der Finanzwirtschaft an der Columbia University, der im Juni die CFA Level I Prüfung ablegte und während seiner Sommerferein ein Praktikum als Fondsanalyst in Singapur macht.

"Aber noch wichtiger ist der Fokus auf Fintech und Blockchain", so Lee. "Wie es funktioniert, um bestimmte Sektoren zu verbessern, zu entwirren oder sogar zu stören."

Auch Berufsethik wird thematisiert

Die neuen Themen werden auch in den CFA-Materialien zur Berufsethik erscheinen, ein Bereich, der in der Kryptowelt manchen Beobachtern fehlt. Viele virtuelle Währungsprojekte operieren in einer rechtlichen Grauzone, und Digital-Asset-Handelsplätze sowie ICOs sind mit Beispielen von Betrug, Marktmanipulation, Geldwäsche und Diebstahl beladen. Bitcoin, die beliebteste Kryptowährung, hat in diesem Jahr vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Überprüfungen und einer Reihe von Hacker-Angriffen auf Börsen mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüsst.

Eine Rekordzahl von 227.031 Personen aus über 91 Ländern hat sich im Juni für die Teilnahme an CFA-Prüfungen angemeldet, um ein besseres Verständnis für Finanzen, bessere Berufsaussichten oder eine Kombination aus beidem zu erreichen. Die Mehrheit der Kandidaten kam aus Asien, wo auch ein Grossteil des weltweiten Handels in Kryptowährungen stattfindet. Laut CryptoCompare.com werden etwa 45 Prozent der Bitcoin-Transaktionen mit dem japanischen Yen abgeglichen, und die koreanischen Krypto-Börsen zählen zu den grössten der Welt.

Es sei positiv, dass Organisationen wie CFA die Aufmerksamkeit auf den Bereich lenken, sagt Darius Sit, ehemaliger Devisen- und Bondhändler bei BNP Paribas, der heute geschäftsführender Partner der Kryptowährungshandelsfirma QCP Capital Pte in Singapur ist. "Mehr Ausbildung ist immer gut."

(Bloomberg)